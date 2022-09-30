"بحضور الصناع والنجوم" .. "شاهد" تحتفي بنجاح أعمالها الفنية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تصوير- محمود عبدالناصر:

نظمت منصة "شاهد vip" حفلا بحضور عدد كبير من المنتجين والفنانين، احتفالا بنجاح الأعمال الدرامية التي عرضت في الفترة الأخيرة.

وكان من بين الحضور الفنانين، آسر ياسين، زينة، بشرى، سماح أنور، نور اللبنانية، محمود الليثي، دينا فؤاد، محمد أمين راضي، ناردين فرج، نور النبوي، زينب غريب، المنتج محمد حفظي، الفنانة عائشة بن أحمد، الفنانة ندا موسى، وغيرهم من الفنانين.

وعرضت "شاهد" مؤخرًا العديد من الأعمال الدرامية التي حققت رواجا جماهيريا كبيرا، من بينهما، مسلسل منعطف خطر والبيت بيتي، ووش وضهر، الثمانية، وعد إبليس، وغيرها.