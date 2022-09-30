آسر ياسين وزوجته ورانيا يوسف وزينة أبرز حضور حفل شاهد vip (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد حفل منصة "شاهد vip" حضور عدد كبير من المنتجين والفنانين، احتفالا بنجاح الأعمال الدرامية التي عرضت في الفترة الأخيرة.

وظهرت الفنانات بإطلالات مميزة في الحفل من بينهن،: عائشة بن أحمد ومايان السيد وندا موسى وزينة، نور، رانيا يوسف، ودينا فؤاد، وحضر آسر ياسين بصحبة زوجته، كما تواجد عدد من الفنانين والمنتجين وصناع المسلسلات، من بينهم، محمد أمين راضي والمنتج محمد حفظي، وغيرهم.

وعرضت "شاهد" مؤخرًا العديد من الأعمال الدرامية التي حققت رواجا جماهيريا كبيرا، من بينهما، مسلسل منعطف خطر والبيت بيتي، ووش وضهر، الثمانية، وعد إبليس، وغيرها.