أبرزهن هدى رمزي وميرفت أمين.. فنانات تزوجن نفس الرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يهتم الجمهور بمتابعة أخبار نجوم الوسط الفني (الفنية) وكذلك الشخصية، إذ يحرصون على التعرف على تفاصيل تخص حياتهم الأسرية، ومن بين الموضوعات التي تشغل الجمهور الزواج والانفصال، وفي السطور التالية نستعرض أسماء النجمات اللائي تزوجن من نفس الرجل..

شريهان وإسعاد يونس

دخلت الفنانة إسعاد يونس في خلاف كبير في التسعينات مع الفنانة شريهان، بسبب زواج الأخيرة من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة - زوج إسعاد ووالد نجلها عمر- وبعد تعرض شريهان لوعكة صحية انتهت هذه الخلافات وعادت علاقة الود بينهما، ليصبح "الخواجة" من أشهر رجال الأعمال الذين جمعوا بين نجمتين في عصمته.

ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج

تزوجت الفنانة ريهام حجاج، من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعام.

هيفاء وهبي وياسمين صبري

تزوجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وبعد سنوات من انفصالهما تزوج "أبو هشيمة" من الفنانة ياسمين صبري.

شيري عادل وحلا شيحة

بعد انفصال الفنانة شيري عادل عن زوجها الداعية معز مسعود، تزوج الأخير من الفنانة حلا شيحة مطلع عام 2021.

عبير منير ومنى عبدالغني

تزوجت الفنانة منى عبدالغني من رجل الأعمال محمد قورة، بعد سنوات من انفصاله عن زوجته الفنانة عبير منير والدة أبنائه ومن بينهم الفنانة الشابة ملك قورة.

هدى رمزي وميرفت أمين

تزوجت الفنانة هدى رمزي من رجل الأعمال مصطفى البليدي، واستمر زواجهما عام واحد، وبعدها تزوج من الفنانة ميرفت أمين.

داليا البحيري وسوسن بدر

تزوجت الفنانة سوسن بدر من رجل الأعمال الراحل فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، وبعد انفصالهما بسنوات تزوج "المرشدي" من الفنانة داليا البحيري وأنجب منها ابنته "قسمت" ورحل بعد انفصاله عن داليا بعامين.