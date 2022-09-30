شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة تبكى فى ختام الإسكندرية المسرحى وتهدى تكريمها للراحل سعيد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ 12 عددا من الفنانين ومنهم الفنانة بدرية طلبة، الفنان ياسر مجاهد، المخرج صبحي يوسف، الكاتب ماهر شريف، وذلك خلال خفل ختام المهرجان الذى أقيم مساء اليوم علي مسرح قصر ثقافة الإنفوشى.

وبكت الفنانة بدرية طلبة بشدة أثناء تكريمها، وقالت إنها افتقدت بشدة الفنان سمير غانم التي تحمل هذه الدورة من المهرجان اسمه، وأهدت التكريم للفنان سعيد صالح، وقالت إن ذلك أقل رداً على المشكك فى فن سعيد صالح.

وأقيم مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ12 برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى فى الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر، والمهرجان بقيادة المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، ومدير المهرجان الفنان أحمد سمير والفنان إسلام وسوف، ورئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن.

وقدمت عروض الدورة 12 من المهرجان على مسارح (مكتبة الإسكندرية - ليسيه الحرية - مركز الحرية للإبداع - مركز الجزويت الثقافي - قصر ثقافة الأنفوشى).