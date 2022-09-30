شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد الغنى: فخورة بمشاركتى فى الاختيار وسعيدة بجائزة أفضل محتوى درامى بالشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة منى عبد الغنى عن سعادتها بحصد مسلسل الاختيار جائزة أفضل محتوى إعلامي ودرامي، وأفضل عمل درامي في الوطن العربي، من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي يقدمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وقالت الفنانة منى عبد الغنى في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "سعيدة جدا بهذه الجائزة والتي تعتبر تكريم لعمل مصري قوى ومحترم شرفت بأنى شاركت فيه مع كوكبة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربى".

وتابعت منى عبد الغنى: "أنا فخورة بالمشاركة في مسلسل الاختيار واللى هو شرف لكل مصري أنه يشارك في عمل وطنى مثله، وألف مبروك لكل فريق العمل على هذا التكريم، خاصة أنه من إمارة الشارقة وحكومتها وتقدير لهذا العمل الوطنى الذى كشف الحقائق".

وكرم الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها التاسعة، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. جاء ذلك خلال حفل أقيم في "مركز إكسبو الشارقة"، بالتزامن مع ختام فعاليات "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي" في دورته الـ 11.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.