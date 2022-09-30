شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى: فوز مسلسل الاختيار بأفضل محتوى درامى من الشارقة جائزة مستحقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر النجم خالد الصاوي عن سعادته بفوز مسلسل الاختيار بأفضل مسلسل ومحتوى درامى وإعلامى فى الوطن العربى، وذلك من خلال جائزة من الشارقة للاتصال الحكومى، والتى يقدمها المكتب الاعلامى لحكومة الشارقة، وقال لـ"الخليج 365"، إن الجائزة مستحقة لكل فريق العمل لأنهم قدموا مجهودا ضخما وأخص بالذكر شركة سينرجي والتي بذلت مجهودا كبيرا ولم تبخل بأى شىء في وقت كانت تنتج فيه عددا آخر من المسلسلات".

وكرم الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها التاسعة، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. جاء ذلك خلال حفل أقيم في "مركز إكسبو الشارقة"، بالتزامن مع ختام فعاليات "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي" في دورته الـ 11.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.