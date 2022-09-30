شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصي: فوز مسلسل الاختيار بجائزة أفضل محتوى درامى تتويج لمجهود ضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة إيمان العاصي عن سعادتها بفوز مسلسل الاختيار بأفضل مسلسل ومحتوى درامى وإعلامى فى الوطن العربى، وذلك من خلال جائزة من الشارقة للاتصال الحكومى، والتى يقدمها المكتب الإعلامى لحكومة الشارقة، وقالت إيمان العاصى في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة بهذه الجائزة لأنه تتويج لمجهود ضخم من كل فريق عمل المسلسل، مهنئة كل زملائها بالجائزة.

وكرم الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها التاسعة، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. جاء ذلك خلال حفل أقيم في "مركز إكسبو الشارقة"، بالتزامن مع ختام فعاليات "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي" في دورته الـ 11.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.