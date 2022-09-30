شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان بعد حصد الاختيار جائزة أفضل محتوى درامي بالشارقة: دليل على نجاحه جماهيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم جمال سليمان أن فوز مسلسل الاختيار بجائزة أفضل محتوى درامي وأفضل عمل درامي في الوطن العربي من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي يقدمها المكتب الإعلامي للشارقة، شرف كبير وفخر لأى فنان شارك بالعمل الذي حاز على إشادات كبيرة في مصر والوطن العربى، ودليل على نجاحه مع الجمهور .

وأضاف جمال سليمان: "مسلسل الاختيار نجح في تقديم وثائق للناس لكي يأخذوا بالهم مما حدث"، مشيرا إلى أنه شارك في عدد قليل من الحلقات، ووجه الشكر لكل من شارك في العمل من أبطال بذلوا جميعهم مجهودا كبيرا لكى يخرج بهذا الشكل المميز .

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.