شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرحان: مسلسل الاختيار نقل الحقائق ويعد وثيقة مهمة لكل الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المؤلف هانى سرحان عن سعادته البالغة لفوز مسلسل الاختيار بأفضل مسلسل ومحتوى درامى وإعلامى فى الوطن العربى، وذلك من خلال جائزة من الشارقة للاتصال الحكومى، والتى يقدمها المكتب الاعلامى لحكومة الشارقة، قائلا لـ"الخليج 365": "إن مسلسل الاختيار كان فرصة عظيمة لنقل الحقائق للشعب المصرى والوطن العربى أجمع".

وأضاف سرحان أن كل شخص شارك فى العمل كان بمثابة عمود ثابت فى نجاحه، مشيرا إلى أن المخرج بيتر ميمى بذل مجهودا كبيرا فى مزج الدراما بالوقائع والوثائق الرسمية حتى تكون وثيقة مهمة لكل الأجيال، كما وجه الشكر والتحية لكل فرد شارك فى ظهور العمل بهذا الشكل.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.