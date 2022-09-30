شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تكشف كواليس مسلسل "أعمل إيه" وترد على تريند ملزمة ولا مش ملزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت اليوم الخميس الفنانة صابرين ضيفة على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع، حيث تحدثت عن كواليس مسلسل "أعمل إيه"، الذي يعرض حاليا محققا نجاحا كبيرا، وقالت خلال الحوار إن المسلسل يناقش العديد من القضايا المهمة منها التحرش وغيره من القضايا، إضافة إلى أن الأحداث الجديدة من المسلسل ستكشف الكثير من التفاصيل والتي ستجعل الجمهور يبكى ويتعاطف مع الأحداث.

يعرض مسلسل أعمل إيه على مدار 45 حلقة يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة DMC، فيما يعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا، بينما يأتي عرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً، ويعاد عرضها الساعة 8 صباحا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرضها عبر منصة Watch It الإلكترونية.

مسلسل أعمل إيه يتكون من 45 حلقة، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم وهم: صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.

الفنانة صابرين وعلي الكشوطي رئيس قسم الفن