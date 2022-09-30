شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة شايلين وودلي تطلق تحذيرات حول أزمة المناخ والحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من أجل الاستمرارعلي قيد الحياة وللحفاظ على المناخ. شددت الفنانة شايلين وودلي علي أهمية المياة، والحد من ملوثاتها حتي نكون في نظام بيئي نظيف

وحذرت شايلين التى تشارك في فعاليات خاصة بالمحافظة على البيئة من إهدار المياه وتلوث مياه الشرب ، وقالت علينا العمل للمحافظة علي المناخ والعزم معاً من أجل تحقيق ذلك .

سبق وشاركت الفنانة شايلين وودلي في العديد من المظاهرات للمحافظة علي البيئة في عام 2016 ، لتواصل مسيرتها حول الاهتمام بالبيئة ، وبالتغيرات المناخية للمحافظة علي الأرض وذلك بمساعدة عدد من المشاهير .

اختارت شايلين السفر الي شمال داكوتا لتكون بجانب سكان البلاد الأصليين الذين يقاتلوا من أجل الحفاظ علي نظافة المياه ، قالت الفنانة شايلين لموقع تايم " عندما ينكسر خط الانابيب ، نحن نعلم أن الكثير من خطوط الأنابيب تفسد ، وتصبح مياه الشرب ملوثة بالنفط الخام ، تواصل شايلين جهودها منذ 2016 حتي الآن من أجل التغير المناخي الحادث .