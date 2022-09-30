شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال: كان عندى تحفظ على كلمات "الدنيا طعمها سكرى وزى الملبن الطرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطربان رامى جمال ونداء شرارة، ضيفين فى برنامج "سهرانين" تقديم النجم أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، حيث بدأ الحلقة بغناء أغنية "سقف" وسط تفاعل الجمهور الحاضر خلال الحلقة.

وعلق رامى جمال على "كوميكس" أغنية سقف، وقال: "حظنا إن كورونا انتشرت بعد طرح الأغنية بـ 20 يومًا، وحظنا كان حلو إنها كانت بتتسمع فى البيوت، والحظ الوحش إنى لم أستفد بوقت نزولها إنى اشتغل بيها لايف فى حفلات".

وأضاف: "مكنتش عاوز أنزلها فى الألبوم، أول لما سمعتها قلت لمؤلف الأغنية عندى تحفظ على (طعمها سكرى وزى الملبن الطرى)، ورد: عاوز يبقى قريب من الناس شوية، وبعد كدة سمعتها لتوما وياسر خليل، وقالولى: لازم تبقى زى ما هى، وصدقتهم قالولى عاوزين نصورها مش مجرد أغنية تتحط فى الألبوم".

وتابع: "اشتغلت مع توما كتير وأنا أول ملحن أشتغل مع توما.. أعرفه من 2002، لما كان بيغنى كورال، اتقابلنا فى مكتب مصطفى قمر، وقال لى أنا بوزع وأنا أصلا كنت فى بدايتى، وعملنا أول أغنية اللى هى خلص الكلام فى ألبوم حماقى عام 2006، ومن وقتها وهو وش السعد على كل اللى بيشتغل معاه".