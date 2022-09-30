شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) 9 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي كاف) في نسخته العاشرة في الفترة من 9 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر، وسيجتمع فيه مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف بلاد العالم لتقديم عروضهم الفنية ونقل أفكارهم الإبداعية.

ويشهد "مسرح روابط " أول عروض المهرجان "طبخة" من الدنمارك، ويستقبل كذلك مسرح روابط عروض من من مصر وأستراليا ولأول مرة عرض من بوركينا فاسو، كما يتعاون مهرجان دي كاف من جديد مع مركز التحرير الثقافي (TCC) ومسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية.

كما يوفر المهرجان مساحات جديدة تقام فيها مجموعة منوعة من فعاليات دي-كاف خاصة ببرنامج "الميديا الحديثة والفنون البصرية" من مصر وفلسطين على سطحيّ فيوليت وفيكتوريا بالمبنى العريق الشوربجي. كما تشهد قاعات "قنصلية" تجارب الواقع الافتراضي VR الممتعة للجمهور من الدنمارك. "قنصلية" هي مساحة عمل مشتركة متميزة ومتكاملة الخدمات تقع في مبنى القنصلية الفرنسية القديم في منطقة وسط القاهرة، والذي يهدف إلى خلق بيئة عمل جذّابة ومتعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى جذب رواد الأعمال الشباب في مختلف المجالات والمتمرسين في مجال التكنولوجيا.

يذكر أن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، المهرجان الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية، ويشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من جميع أنحاء العالم يجتمعون في قلب القاهرة.