شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يطرح أحدث أغنياته "ههد المعبد".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان محمد عدوية أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ههد المعبد" على موقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات هاني رجب وألحان وليد نور وتوزيع هارون وهندسة صوتية وميكس خالد رؤوف.

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

كما كشف عدوية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن أنه يتعاون في أغنية على طريقة التريو تجمع بينه وبين والده والنجم محمد رمضان، والتي تحمل عددًا من المفاجآت أثناء طرحها على المنصات المختلفة، وتحمل الأغنية طابع الشعبى، وتكتم عدوية على تفاصيلها المقرر تنفيذها خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عدوية يجمعنى صداقة قوية بالفنان محمد رمضان الذى يتمتع بشعبية كبيرة جعلته ضمن أفضل نجوم جيله بالإضافة إلى نجاحه كمطرب، وأنا شخصيًا الأغانى الذى يقدمها، كما أن والدى نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية يجمع بينه علاقة صداقة قوية أيضًا.