شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "زمكان" يطرح أحدث كليباته الغنائية "كان عندى بيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت فريق "زمكان" أحدث أغنياته التي تحمل اسم "كان عندى بيت"، على "يوتيوب" ومنصات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات منة القيعى وألحان يوسف عيد وتوزيع مهاب سامي وميكس وماستر فهد وإخراج وتصوير نضال هاني وعود وتوزيع مهاب سامي.

يعتبر ألبوم فريق "زمكان" ضمن أغنيات ألبومهم الجديد الذى يعبر عن مراحل في حياة كل شاب يمر بها حيث يعتبر فكرة الألبوم مختلفة اول ألبوم أغانيه متصلة ببعضها.

وطرح فريق زمكان عدد من الأغاني منها، فهلوة وبكلامها عني واغنية ليل ونهار وحققوا نجاحا علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

"زمكان" يتكون من أربع شباب وهم أحمد الصدفي ويوسف عيد ومصطفى البدري ومحمد التنير وأغنية فهلوة كلمات وألحان أمير يوسف، وتوزيع مهاب سامي ومكساج وماستر فهد.