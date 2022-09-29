شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "أنستونا" لـ دنيا سمير غانم 20 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة دنيا سمير غانم لتجربتها المسرحية الأولى من خلال مسرحية "أنستونا" تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، حيث تعرض المسرحية على خشبة مسرح أوبرا هاوس، بمدينة 6 أكتوبر بداية من يوم 20 أكتوبر المقبل.

ويحضر المخرج خالد جلال 5 استعراضات كاملة فى العرض المسرحى، ويكتب كلمات تلك الاستعراضات الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، ويلحنها عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسى.

وفى سياق آخر يعرض حالياً لدنيا سمير غانم فيلم "تسليم أهالى" ويشارك فى بطولته هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، لكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.