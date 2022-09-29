شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل ورشة المخرج المجرى "بيلا تار" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، أسباب تكريم المخرج المجرى الكبير بيلا تار، وتفاصيل الورشة التى من المقرر أن يقدمها الأخير خلال فعاليات الدورة الـ 44، التى ستنطلق فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وقال "رمسيس" فى تصريحات له عبر القناة الرسمية للمهرجان على موقع "يوتيوب"، إن قرار التكريم جاء لأنه يُعد أحد أهم المخرجين، إذ أن قائمة أهم 100 فيلم فى السينما العالمية لن تخل من عدة أعمال له، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع بيلا تار عن طريق مخرج مصرى صديق كان قد درس فى ورشة سابقة لـ للمخرج المجري.

وأضاف مدير المهرجان أن بيلا تار رحب بوجوده ضمن الدورة المنتظرة لكنه كان حريصا على تقديم ورشة للسينمائين الشباب وليس الحضور فقط من أجل التكريم، إذ أنه شغوفا بالتدريس فهو يدريس فى أكثر من جامعة بألمانيا فى الوقت الحالي.

ولفت "رمسيس" إلى أن بيلا تار اشترط أن تكون ورشته موجهة للمخرجين الشباب الذين سبق وأن شاركوا فى الصناعة بتجاربهم القصيرة، حيث قال: "بدأنا نشتغل على محتوى الورشة الموجهة للمخرجين اللى فى بداية الطريق واللى ليهم تجارب قصيرة سابقة".

فيما كشف عن مفاجأة للراغبين فى الاستفادة من ورشة بيلا تار، ممن ليس لهم أى أعمال سابقة، وهى عبارة عن "ماستر كلاس" للمخرج المجري، وسيكون مفتوحا للجميع لمدة ساعتين حتى يتاح لهم الاستماع والاستفادة وطرح الأسئلة، مضيفًا أن الورشة تشهد إقبالا كبيرا من الراغبين فى المشاركة، إلا أنه يتم حاليا مشاهدة جميع الأعمال التى تقدموا بها، وذلك للاستقرار على القائمة النهائية للمشاركين فى الورشة، لافتا إلى أن بيلا تار حريصا أيضا على مشاهدة هذه الأعمال أيضا لتقييمها بنفسه.