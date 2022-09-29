شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات المخرج أدريان جرينيه للحفاظ على البيئة والمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الممثل والمخرج أدريان جرينيه في إنشاء مؤسسة المحيط الغير ربحية " Lonely Whale " للحفاظ علي بيئة المحيط بمساعدة الفنان العالمي رونالدو دي كابريو .

سبق للفنان رونالدو دي كابريو نشره عبرمنصة فيسبوك فيديو رحلة البحث عن الحوت في المحيط ذلك ما جعله يحث حول إنشاء مؤسسة للحفاظ علي المحيط من التلوث وحماية المخلوقات الحيه التي تسكن المحيط .

قال أدريان: رحلة البحث عن الحوت داخل المحيط هذا المشروع الوثائقي ألهمني لتدشين منظمة المحيط غير الربحية ، استكمل حديثة عن تحمسه الشديد لتخلص من القش البلاستيكي الموجود داخل المحيط ، لابد من التخلص من البلاستيك ذو الأستخدام الواحد .

بدأ أدريان بالاهتمام بقش البلاستيك ذو الأستخدام الواحد وذكر أنها الخطوة الأولي لبدأ التخلص من النفايات البلاستيكية الكبيرة فيما بعد ، وشدد علي أن البلاستيك الأصغر علي وجه الخصوص هو الذي نريد منعه .

عُرف أدريان جرينيه بدور" فينسنت تشيس " في المسلسل التليفزيوني الكوميدي الدرامي إنتوريج ، هو أحد الداعمين الأساسين لقضية الأمن الغذائي المرتبطة بقضية التغير المناخي أو ما يعرف بالأزمة المناخية .