وفاء مكي تنهار من البكاء: "بهدلوا هشام سليم في آخر أيامه" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة وفاء مكي عن استيائها مما حدث تجاه الفنان هشام سليم على مواقع التواصل الاجتماعي في أيامه الأخيرة، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "كلام الناس" على شاشة فضائية " mbc مصر".

قالت "مكي": " عارفه قعدنا نصور الراية البيضا فترة طويلة، سافرنا مع بعض وعشنا مع بعض، ما بين القاهرة والإسكندرية والأردن، وشفت قد إيه أخلاقه جميلة، وبني آدم جميل وكويس، ومن جواه في حاله، مآذاش حد، كان عنده حاجة حلوة بيعملها، ومعندوش مبيعملهاش".

وأضافت: " زعلانة عشان البهدلة اللي في الآخر، حرام، ليه كده؟، يعني وصلني تعليق، شوية شوية هينزلوا معاه القبر وهو بيتحاسب، وابنه ومش ابنه، يا جماعة أحنا في إيه ولا في إيه؟، وكنت قريبة منه وعارفه قد إيه هو إنسان وجدع، وبيعمل حاجات كتير خير وحلوة قوي، من غير ما حد يشعر بيها، صعبان عليا، ربنا يرحمه يارب".

واستكملت: "الرحمة، الرحمة حلوة قوي، وده موت له حرمته وله هيبته، وده بس اللي حازز فيها، وصلت لمرحلة السوشيال ميديا مليش علاقة بيها خالص، بحس إنها بتضر أكتر ما بتنقع، بتنتهك حرمات الناس، بتتدخل في أدق التفاصيل ومن غير ما حد يعرف حاجة، كل ده عشان يعملوا نسبة مشاهدة، طب وليه؟، حرام، ربنا هيسألك الفلوس دي، أنت تعرف حاجة عن وفاء؟، عشان تتكلم في خصوصياتهم".

يذكر أن الفنان هشام سليم رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 64 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.