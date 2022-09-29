"OSN+" تعلن عودة مسلسل "الوضع مستقر".. أمينة خليل ضيفة الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت OSN+ عن عودة مسلسل "الوضع مستقرّ" في موسم ثانٍ يُعرض ابتداء من 13 أكتوبر، وذلك بعد أن لاقى الموسم الأول نجاحًا.

وتشارك الفنانة أمينة خليل كضيفة في الموسم الجديد من العمل، وينضمّ إليها كوكبة من الممثلين المستمرين من الموسم الأول، مثل خالد منصور وشادي ألفونس وإنجي كيوان وانتصار وحاتم صلاح.

وأعربت رولا كرم النائب الأول لرئيس المحتوى والقنوات العربية في OSN+، في بيان صحفي عن حماسها بعودة الكوميديين المبدعين من أبطال "الوضع مستقر" في الموسم الثاني من المسلسل. وقالت: "يُعدّ هذا الموسم تصويتًا ناجحًا على الثقة في إنتاجات OSN+ الأصلية باللغة العربية، وشاهدًا على ارتفاع الطلب على المحتوى العربي والتنامي المستمرّ لأذواق المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

مسلسل "الوضع مستقر"، يأخرجه وائل فرج، تدور أحداثه حول العائلة والعمل والحبّ والجريمة، وسيتم طرحه في 6 حلقات يوم 13 أكتوبر، وسيتم بث الموسم الأول في حلقات متتالية قبل يوم واحد من عرض الموسم الثاني يوم 12 أكتوبر.

واعتبر المخرج وائل فرج مسلسل الوضع مستقر "أحد أعماله المفضلة"، معربًا في بيان صحفي عن سعادته بالعمل مع جميع الممثلين والكتاب، وقال: "يُعدّ هذا المسلسل واحدًا من نجاحات عديدة حققناها مع شركة "إس" للإنتاج ومع المنتجة الشهيرة سالي والي التي طالما كانت شريكي في النجاح".