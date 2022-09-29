"السينما دلوقتي عار ولو معنديش ولاد كان أحسن".. أبرز تصريحات شريفة ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حلت الفنانة شريفة ماهر، ضيفة على برنامج "تفاصيل" المعروض على قناة صدى البلد 2، وتحدثت خلاله عن حياتها الفنية والشخصية، وعلاقاتها بنجوم زمن الفن الجميل، ومن أبرز تصريحاتها:

- عن أصدقائها في الوسط الفني وأقرب شخص لها، قالت "فاتن حمامة، واستمرت علاقتنا لسنوات طويلة، كنت بروحلها البيت وكنا بنزور بعض، مثقفة جدا ومكانش عندها غيرة من حد".

- "أنتجت فيلم من بطولة فاروق الفيشاوي وحسين فهمي، وبطلت إنتاج لان السينما دلوقتي عار على المصريين، مش عاجبني حاجات كتير، الكلام اللي بيتقال يودي في داهية مفيش فن وبناشد حرصا على بلدي يبقى فيه رقابة".

- "مكناش نعرف البوتوكس والفيلر، أنا مش عاملة حاجة خالص وحياة أبويا عمري، نادية الجندي ربنا يديها الصحة وتعمل، والله مكانش قصدي اضايقها لما قلت عن رأيي في صورها. كلام كان بضحك لقيت الدنيا اتقلبت عليا عمري ما كرهت حد، وبقولها حبيبتي والله ما قصدي".

- عن خلافاتها مع أولادها "الحمد لله ربنا اداني قوي مهما خدوا ومهما عملوا مش هيجرحوني ولا يخلوني أتذل ولا أحتاج ربنا معايا، بحمد ربنا وبشكره على كل اللي مدهوني وإني معملتش حاجة تغضبه مش ملاك أنا بشر أكيد فيه أخطاء".

- "لو معنديش عيال كان أحسن، بنتي الصغيرة بس هي حياتي اللي شالتني، حتى جحودهم مع أختهم اكتر مني".

- "رشدي أباظة كان لذيذ وابن حلال أوي كنت اعرفه كويس ودمه خفيف كده".

- "أسعد لحظة في حياتي وأنا بصلي، محبش صلاة تروح مني يا رب الناس كلها تصلي".

جدير بالذكر أن شريفة ماهر واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية أمام كبار نجوم العصر الذهبي للسينما، بينهم: إسماعيل ياسين، صلاح ذو الفقار، شكري سرحان، سعاد حسني، رشدي أباظة، فريد شوقي، نبيلة عبيد.