"700 ألف" وفاء مكي تكشف أعلى أجر حصلت عليه وقت نجوميتها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة وفاء مكي أعلى أجر حصلت عليه في وقت نجوميتها فترة التسعينات، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "كلام الناس" على فضائية "mbcمصر".

وقالت وفاء مكي: "جه عليا وقت كنت باخد أعلى أجر، كان 5 آلاف جنيه، وكنت ببيع أعلى نسبة للمجلات، لما تنزل مجلات السينما والناس، والمجالس والموعد، كل المجالات دي كلها، وكنت ببيع أعلى نسبة توزيع، والله جه عليا أوقت أعلى أجر آخدته كان 5 آلاف جنيه، ومكانش كتير ولا حاجة".

وأضافت: "وأخذت في الراية البيضا 700 جنيه، ومكانش فيه أجور عالية زي دلوقتي، الملايين اللي بتتاخد، الحال مستور، وابني الحمد لله أهله بيصرفوا عليه، والدنيا مظبوطة، ومعنديش ثروة من التسعينات".

وتابعت: "كنت بشتغل وأسافر تركيا ولندن، وبجيب لبس، وبيجي عليا وقت أعمل عملين في وقت واحد، مينفعش البس نفس اللبس في العملين، وكنت بشتري لبس الشخصية من جيبي، والأجر مكانش جامد، بس كنت حابه اللي بعمله، وبعشقه وكنت فاضياله".

وشاركت وفاء مكي عام 2015 في آخر أعمالها الفنية مع الفنانة غادة عبد الرازق.