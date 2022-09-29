" كان مجنون بيها ".. وفاء مكي تحكي لأول مرة قصتها مع ملياردير عربي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الفنانة وفاء مكي عن رفضها لعروض مغرية من أثرياء لترك الفن، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "كلام الناس" على شاشة فضائية " mbc مصر".

وقالت "مكي": "مرة واحد والله العظيم تلاتة، كان كل يوم يجيلي تحت البيت وكنت بخاف افتح الباب، وأقولهم متفتحوش، ومرة واحد قالي لو حكمت العالم لتمنيت الركوع تحت قدميك".

وتابعت:" حصلت حاجات كتيرة، وكان اللي يجيلي تحت البيت، بقيت أخاف، وعلى فكرة هو مش مصري، وكان حد عربي، وياما ناس كبيرة، بدون ذكر أسماء عرضوا عليا الجواز وأسيب الفن، وموافقتش، كنت بحب الفن، وده نصيب ومكتوب، وحاجة عدت".

وأضافت: "أنا تجوزت أبو عمر وقعدت، وبعدين جيت خلفت عمر، وبعدين جيت عشان تربية عمر، هي ورا بعضها، أحدث ورا بعض".

وكان آخر أعمال "مكي" مسلسل "الكابوس" بطولة الفنانة وفاء عامر عام 2015.