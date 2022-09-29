لماذا اعتذرت وفاء مكي عن عدم العمل في فيلم محمد رمضان؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

صرحت الفنانة وفاء مكي أنها اعتذرت عن عدم العمل في فيلم "ع الزيرو" بطولة الفنان محمد رمضان، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وقالت وفاء: "كلمني مدير الإنتاج، كان شغلي كله، مطار مع صلاح عبد الله، قولتله ماشي نتكلم، أنا عملت اسم الحمد لله، دلوقتي ظروف الحياة والمادة والأمور، محتاجة فلوس، ابني محتاج يتعلم وياكل ويدرس، فلازم أعمل فلوس، فمتفقناش ماديا، فاعتذرت".

وأضافت: "ده كان فيلم ع الزيرو، وحصل فعلا، هو كل شيء نصيب في النهاية".

يشار إلى أن أخر عمل شاركت فيه الفنانة وفاء مكي هو مسلسل "الكابوس" عام 2015 مع الفنانة غادة عبدالرازق.