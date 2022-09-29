كوثر العسال.. نجمة الزمن الجميل التي عشقها محمد وفيق وحزن لرحيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

من وجوه زمن الفن الجميل، قدمت أدوارا عديدة في السينما والتليفزيون، ويتذكرها الجمهور بالشخصية التي لعبتها في واحد من أشهر المسلسلات التليفزيونية "لن أعيش في جلباب أبي"، إذ لعبت دور زوجة الوزير التي تنتمي لطبقة ارستقراطية وتنتقد تصرفات عائلة الحاج عبدالغفور البرعي، هي الفنانة القديرة كوثر العسال التي غابت عن عالمنا سبتمبر عام 2013.

كوثر ولدت عام 1939، وعرفت طريقها إلى الفن في عصره الذهبي، وقتها كانت في العشرينيات من عمرها، فشاركت عام 1962 في فيلمين بأدوار صغيرة "امرأة في دوامة"، و"شهيدة الحب الإلهي"، لتشارك بعدها في عدة أفلام ومسرحيات مهمة.

من أشهر الأفلام التي شاركت فيها، "الحرام" مع "سيدة الشاشة العربية" فاتن حمامة، إخراج بركات، "العقل والمال" بطولة الفنان إسماعيل ياسين، "إجازة بالعافية" بطولة "الأستاذ" فؤاد المهندس، والفنان محمد عوض، "صباح الخير يا زوجتي العزيزة" بطولة الفنانة نيللي والفنان صلاح ذو الفقار، "نحن لا نزرع الشوك" بطولة النجمة شادية، "مين يقدر على عزيزة" بطولة الفنان حسين فهمي والفنانة سهير رمزي، "حافية على جسر الذهب" أمام الفنانة ميرفت أمين.

من بين المسرحيات التي شاركت في بطولتها كوثر: "حلمك يا شيخ علام"، "معروف الإسكافي"، "نجمة نص الليل".

من أشهر مسلسلاتها: "أشجان" مع الفنانة سهير رمزي، "القاهرة والناس"، "أحزان نوح"، "زهور من نور"، أوراق الورد" مع الفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية.

يعد دور درية زوجة الوزير في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" أحد أشهر أدوار كوثر العسال، إذ حققت مع أبطال العمل نجاحا كبيرا وارتبط الجمهور بكل الشخصيات، كما يحرصون على مشاهدته مع كل إعادة له على القنوات الفضائية.

"لن أعيش في جلباب أبي" بطولة نور الشريف وعبلة كامل ومحمد رياض، حنان ترك، منال سلامة، ناهد رشدي، ياسر جلال، وفاء صادق، أحمد سلامة، رشوان توفيق.

كوثر تزوجت من الفنان عبدالمنعم إبراهيم، وبعد رحيله بفترة تزوجت من قريبها الفنان محمد وفيق، الذي كان يعشقها ويخشى أن يغضبها.

وفي تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أوضح الناقد محمود قاسم أنها تزوجت من الفنان القدير عبد المنعم إبراهيم لمدة 20 عامًا، وعندما توفي تزوجت من قريبها الفنان الراحل محمد وفيق ما يقرب من العشرين عامًا أيضًا، وحزن على رحيلها حزنا كبيرا.

وأضاف: "كلاهما أحباها بشدة عبدالمنعم رياض كان يتحدث عنها بكل حب، وتكفي حالة الحزن التي دخل فيها وفيق بعد موتها، فضلًا عن لقاءاته التي كان يتحدث خلالها عن مدى حبهما، وتحديًدا حينما قال أنا وكوثر مالناش غير بعض، يعني هي مالهاش غيري وأنا ماليش غيرها، إحنا ماليين حياتنا ببعض، بالرغم من إننا لم نرزق بأبناء".