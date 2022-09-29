شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو الأكثر اهتماما بقضايا المناخ عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعتبر النجم ليوناردو دي كابريو واحد من أشهر النجوم المهتمين بحقوق الحيوانات وقضايا البيئة حول العالم ، لذلك شارك جمهوره سلسلة من المنشورات من ضمنها أكبر مشروع قانوني للمناخ في التاريخ الأميركي من خلال منصة فيسبوك عبر حسابه الشخصي معلقاً " لم يكن يحدث ذلك لولا الشباب لقد طالبتم جميعاً بإتخاذ الإجراءات بشأن المناخ الأمر متروك لنا لمواصلة القتال في عام 2022 .

وواصل ليوناردو منشوراته بعرض كتاب مصور فيه استكشافات القطبية والتغيرات المناخية لأحد أصدقائه يسمي سيباستيان كوبلاند ، وقال ان صديقه قضي سنوات يعيش مغامرات و يسافر الي الجليد القطبي و يسافر شمالاً و جنوباً ، ليحذراً من التحولات المناخيه والتداعيات العالمية الحادثة ونصح العديد من البشر في المكان المحيط به ، وأضاف مقال حديث لنيورك تايمز حول الآثار المدمرة لتغير المناخ علي الضباب الرمزي في سان فرانسيسكو ونصح الجمهور بأهمية المقال وشدد علي التزام بما فيه .

استكمل ليوناردو سلسلة منشوراته والنصائح لتخطي الأزمة المناخية بصورة جديدة لأشبال الجاكوار في حديقة بالارجنتين معلقاً انه ساعد في تتبع الأم من خلال نظام تحديد الموقع و استطاع علماء الأحياء من ملاحظة توقف تحركاتها لمدة تصل أكثر من أسبوعين وعثروا عليها و بجانبها اشبال صغيرة وهو ما رصدته الكاميرات .