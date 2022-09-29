شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "فرحة" يمثل الأردن فى الدورة الـ95 لجوائز الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشّحت الأردن الفيلم الروائى الطويل الأردنى "فرحة" للمخرجة دارين سلاّم، لتمثيل المملكة رسميّا فى الدورة الـ95 لجوائز الأوسكار، للتنافس عن فئة الأفلام الروائية الطويلة الدولية لعام 2023، حيث وقع الاختيار على الفيلم الذى صور بالكامل فى الأردن عام 2019، خلال لجنة مستقلة مؤلفة من ستة أعضاء - جميعهم خبراء ومهنيين أردنيين معنيين بالقطاع المرئي والمسموع.

ويشارك فى بطولة الفيلم، أشرف برهوم وعلى سليمان وسميرة الأسير وفراس طيبة ومجد عيد والممثلة الصاعدة كرم طاهر فى تجربتها التمثيلية الأولى، والعمل مستوحى من أحداث حقيقية، ويروي قصة فرحة، البالغة 14 سنة، عندما تحبس في غرفة صغيرة مع اندلاع الحرب فى مسقط رأسها فى فلسطين عام 1948، وحيدة فى قريتها المهجورة، تعيش تجربة تُغير حياتها مع تحول حلمها من الحصول على التعليم إلى البقاء على قيد الحياة.

وعن اختيار فيلم "فرحة" جاء فى بيان اللجنة: "برقة وأناقة مميزتين، ينجح "فرحة" في تقديم منظور سينمائي فريد من نوعه حول موضوع يشكل عبئا عاطفيا لطالما أثار فضول صناع الأفلام العرب ما يجعله فيلماً ذا قيمة عالية شكلاً ومضمونا. يجمع أسلوبه السردي المركب بين الخصوصية الثقافية والعالمية ليخلق قصة إنسانية تعبر الحدود".

جال الفيلم أكثر من 40 مهرجاناً سينمائياً حول العالم، حيث كان العرض العالمي الأول له في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وفاز بجائزة أفضل فيلم يورو-متوسطي يتناول قضايا المرأة، بجائزة الاتحاد الأوروبي وجائزة أفضل مخرجة وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان أسوان لسينما المرأة، كما حاز الفيلم أيضاً على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2021.

وجاء العرض الأول لـ"فرحة" في الأردن في مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم بدورته الثالثة، في يوليو 2021، بحضور طاقم العمل والممثلين، انطلقت العروض التجارية للفيلم في دور السينما الأردنية الشهر الماضي.