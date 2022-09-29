بكلمات مؤثرة .. جيهان عبد العظيم تعلن انفصالها عن زوجها

كتب امير فتحي في الخميس 29 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - أعلنت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم انفصالها عن زوجها الكاتب المصري إياد إبراهيم بعد زواج استمر لمدة 6 سنوات .
وجاء إعلان جيهان عبد العظيم عن هذا الخبر في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك جاء فيه : ” لما كنت صغيرة أمي وأبي نفصلوا .. كنت كتير انقهر ” .
وتابعت : ” وكل سنة أكبر وتكبر حاجتي لأسرة مكونة من أم وأب .. زعلت منهم كتير بس لما كبرت أدركت انه الموضوع نصيب وكل شي من الله يا محلاه ” .
وأضافت الفنانة جيهان عبد العظيم معلنة انفصالها بشكل رسمي : ” أنا وإياد ابراهيم انفصلنا .. الحمد لله على كل شئ ” .
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