” رخصتي نفسك ” .. محمود المهدي ينشر محادثات خاصة تكشف خيانة منة عرفة له

كتب امير فتحي في الخميس 29 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - رد الفنان محمود المهدي على تصريحات زوجته السابقة الفنانة منة عرفة الأخيرة والتي أشارت من خلالها إلى أن سبب انفصالها عنه يرجع إلى خيانته لها .

حيث نفى محمود المهدي ذلك مؤكدا على أنه لم يخن منة عرفة ولم يقصر في واجباته تجاهها وتجاه بيته .. كما دافع عمن سبق وارتبطت بهم منة قبله والتي اتهمتهم أيضا بخيانتها .

ونشر “المهدي” من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على إنستجرام صورا من محادثات خاصة تكشف خيانتها له وعلق عليها قائلا : ” أنا حابب أدافع عن نفسي في اللي حصل ” .

تابع : ” من امبارح بتجيلي رسايل مستفزة من الناس إني طلعت خاين .. أنا صبرت وقولت أصبر لحد بليل يمكن هي تطلع تقول إن محمود ملوش دعوة بموضوع الخيانة ” .

وأضاف محمود المهدي : ” من حقي إني أدافع وأثبت إن أنا مش خاين، وأنا هوريكوا محادثات كانت تمثيل وقتها بس هي أقل حاجة تثبت إن أنا مش خاين ” .

وواصل : ” الحمد لله أنا لم أقصر في بيتي من أي حاجة ومكنتش ملزم إني أصرف على سبعة .. وشهادة حق اللي قبلي بردو اللي اتقال عليهم خاينين والله العظيم ما كان فيهم حد خاين ” .