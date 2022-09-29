نجل جورج الراسي يقلد حركات والده في أحدث ظهور له

كتب امير فتحي في الخميس 29 سبتمبر 2022 05:51 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ل “جو” نجل الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي الوحيد في أحدث ظهور له .

وظهر جو في مقطع الفيديو وهي يغني على أنغام أغنية والده “انت الحب” ويقوم بتقليد حركاته التي يشاهدها أمامه متفاعلا معها .

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين تعاطفوا مع نجل جورج الراسي متوجهين بالدعاء له ولوالده الراحل، فيما أشار البعض إلى أن (ابن الوز عوام) على حد وصفهم .

وكان الفنان جورج الراسي قد رحل عن عالمنا في شهر أغسطس الماضي إثر تعرضه لحادث سير مروع عند الحدود السورية اللبنانية نتيجة اصطدام سيارته بحاجز خرساني .

https://www.facebook.com/watch/?v=630126428484149&t=0