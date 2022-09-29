شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يتدخل من أجل تحصين لاعبه من الرحيل لباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطاليه عن وجود انفراجة في أزمة تجديد فريق إنتر ميلان الإيطالي لعقد لاعبه السلوفاكي ميلان سكرينيار خلال الفترة المقبلة.

إنتر ميلان ينعش خزينته من أجل تجديد عقد مدافع الفريق

ووفقا لما نشرته صحيفة كوريري ديلو سبورت، فإن ستيفن تشانج رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي تعهد بأنه سيدخل 100 مليون يورو لخزينة النادي وذلك قبل نهاية العام وتحديدا في شهر ديسمبر المقبل من عام 2022.

وأكملت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في ظل سعي رئيس النادي لمساعدة مسؤولي الإنتر لتجديد عقود اللاعبين وعلى رأسهم عقد سكرينيار والذي يطمح في الحصول على راتب سنوي مقابل 6 مليون يورو بالإضافة إلى بعض المكافآت المالية الأخرى.

وأكملت الصحيفة أن إنتر ميلان سيكون بمقدرته تحصين اللاعب وتجديد عقده قبل إغراءه بالرحيل عن صفوف الفريق في ظل العروض المقدمة له من قبل العديد من الأندية وعلى رأسهم باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب قد يرحل في أي وقت عن الفريق الإيطالي الموسم المقبل حيث سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي مما يعني أحقية توقيعه لأي ناد بالمجان في شهر يناير القادم.

عرض مغري من باريس سان جيرمان للتعاقد مع نجم إنتر ميلان

وواصلت الصحيفة تقريرها وأكدت أن باريس سان جيرمان الإيطالي سيقوم بإغراء اللاعب براتب سنوي 9 مليون يورو من أجل موافقة اللاعب على ترك الإنتر والانتقال لصفوف الفريق الفرنسي.

