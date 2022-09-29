شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أبطال فيلم "مرزوق وإيتو" مع محمد رمضان والتصوير خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد رمضان، عن أول بروفة ترابيزة لفيلمه الجديد "مرزوق وإيتو" الذى يعمل على التحضير له حالياً، حيث نشر مقطع فيديو من البروفة والتي أظهرت الفنانين المشاركين في البطولة، حيث يضم الفيلم في قائمة أبطاله بجانب محمد رمضان كلاً من صابرين، سيد رجب، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، ثراء جبيل، محمود حافظ، محمود ياسين جونيور.

فيلم "مرزوق وايتو" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سمير ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، والعمل كان عبارة عن مسلسل تعاقد على بطولته محمد رمضان قبل 5 سنوات ولكنه توقف، وحوله المؤلف عمرو محمود ياسين إلى فيلم حيث كتبه من جديد في إطار اجتماعى أكشن لا يخلو من التشويق.

وفى سياق آخر يواصل محمد رمضان حاليا تصوير فيلمه الجديد "ع الزيرو" مع النجمة نيللى كريم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويجسد رمضان شخصية "دراجون" شاب فقير لديه طفل مريض يسعى لعلاجه، وتتطور الأحداث ليصبح "دراجون" واحد من الأغنياء، ليدخل فى تجارة الأعضاء البشرية، حيث يتطرق الفيلم إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى تشويقى.

كما يستعد محمد رمضان لبدء تصوير مسلسله الجديد "جعفر العمدة" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث يواصل مخرج العمل محمد سامى اختيار الفنانين المشاركين في البطولة وتعمل شركة ميديا هب سعدى – جوهر على ابرام التعاقدات تمهيداً لبدء التصوير قريباً، والعمل قصة محمد سامى وسيناريو وحوار ومحمد سامى ومهاب طارق.