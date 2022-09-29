شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البرومو الأول لفيلم "حظك اليوم" قبل طرحه فى دور السينما 12 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "حظك اليوم" البرومو الأول للعمل المقرر عرضه في السينمات يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر المقبل، وظهر في البرومو الذى لم يتخطى الـ 15 ثانية، كلاً من هدى المفتي وكريم قاسم وطه دسوقي ومحمد مولى أبطال الفيلم وهم يبتسمون فيما ينظرون لبعضهم البعض ويسيرون ببطء.

فيلم حظك اليوم" بطولة كريم قاسم، هدى المفتى، طه دسوقى، محمد مولى، بسنت شوقي ومروان يونس بجانب عدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد البيلي في أولى تجارب بيلى الروائية الطويلة بعد عدة أفلام روائية قصيرة، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميدى أكشن، خلال ليلة واحدة يمر خلالها الأبطال بمغامرات وأحداث مثيرة،

كانت مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية قد شهدت تداول فيديوهات وأخبار على صفحات منصات إخبارية وترفيهية بجانب شخصيات شهيرة يعرضون فيها حصولهم على علب هدايا تحتوي على حلوى وتورتة من محل مثلجات وحلويات شهير، فيما يظهر على الصندوق اسم الفيلم "حظك اليوم" وهاشتاج "إحنا بتوع عيد ميلاد" دون أي تفسير، ما دفعهم للتساؤل حول من يكون وراء الحملة الترويجية.

يذكر أن بطل الفيلم كريم قاسم كان آخر أعماله مسلسل "يوتيرن" مع ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبرى والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، أما هدى المفتى فتواصل تصوير مسلسال "مهب الريح" مع هند صبرى واياد نصار وجومانا مراد وماجد المصرى، ويعرض لها حالياً في السينمات أفلام "كيرة والجن"، "بحبك" و"عمهم"