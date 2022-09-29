شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان ترثي حماتها الراحلة: اللهم أرحم من كانت سراجا لهذه العائلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة شريهان على رثاء حماتها السيدة إكرام المانى، والدة زوجها علاء الخواجة، التي وافتها المنية أمس الأربعاء، وشيعت جنازتها من مسجد مقبرة سحاب بالأردن بعد صلاة الظهر والدعاء لها بالرحمة.

وكتبت شريهان عبر حسابها بموقع التغريدات الشهير "تويتر": "اللهم ارحم روحاً كانت سراجاً لهذه العائلة الكريمة، الدعوة الطيبة، الحب، الخير، الأمل، الحنان والصبر، اللين والقوة والتربية والحكمة والسند، نوراً طيباً طاهراً حكيماً، اللهم ارحم الروح التي ترانا ولا نراها، اللهم ارحمها لطيب أثرها".



شريهان

وتابعت: "يارب اجعل والدة زوجي وجدة بناتي السيدة إكرام إبراهيم الماني راضية مرضية مطمئنة، فإنها كانت تشهد أن لا إله أنت وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم بها، كرمكِ الله بالفردوس الأعلى في الجنات كما كرمتيني وأكرمتني في الدنيا ب إبنك وبناتي ورضاكي ودعائك".



شريهان

وشيعت جثمان الراحلة اليوم الخميس من مسجد مقبرة سحاب، بعد صلاة الظهر ودفن الجثمان بـ مقبرة سحاب الإسلامية في الأردن، وتتقبل أسرتها العزاء يومي الخميس والجمعة.