لاعب الأهلي السابق أحمد بلال يشارك في مسلسل "دوبامين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يخوض لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أحمد بلال تجربته الأولى بالتمثيل خلال مسلسل "دوبامين" المكون من 15 حلقة، والمقرر انطلاق عرضه بعد غد السبت على قناة cbc الساعة 8 مساء، ويجسد بلال خلال أحداث العمل شخصية "فادي" رجل أعمال صديق محمد كيلاني، ويحاول الثنائي تكوين شراكة.

مسلسل "دوبامين" بطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، بسنت شوقى، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وأحمد بلال، إسراء رخا، بسنت السبقي، وحليم بركات، وتأليف محمد جلال، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، و إنتاج شركة إيمالاين أحمد بلال وإيمان أبو الدهب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي مليئ بالاثارة والتشويق، حول مخاطر السوشيال ميديا، حيث يرمز مصطلح "دوبامين" إلى هرمون السعادة، والأحداث تتناول المشاعر الإنسانية بشكل مختلف، من خلال مناقشة عالم السوشيال، ومدى تأثيرها على هذه المشاعر وتأثرها بها، وكيف أصبحت المشاعر تنشأ على تطبيقات إلكترونية.

ويسجل مسلسل "دوبامين" التجربة الثانية في الإنتاج لشركة شركة ايمالاين أحمد بلال وإيمان أبو الدهب، بعد تقديمها مسلسل "سوشيال" الذى عرض على قناة الحياة قبل شهر رمضان الماضي، وقام ببطولته أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، جيهان خليل، تامر فرج، عابد عناني، إسلام حافظ، فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين، الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، تأليف محمد جلال، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.