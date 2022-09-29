تفاصيل أول شكوى ضد فيلم سمية الخشاب ورانيا يوسف "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بالتزامن مع احتفال النجمتين سمية الخشاب ورانيا يوسف، ببداية تصوير أول مشاهد فيلم "التاروت"، قدم المخرج أحمد عياد الرشيدي، شكوى أمس ألاربعاء ضد صناعه في الرقابة على المصنّفات الفنية.

السيناريسيت محمد مكي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، :" كنت مع المخرج أحمد عياد الرشيدي، قدمنا في الرقابة سيناريو فيلم بأسم (تاروت)، في عام 2021، وتم توثيق التنازلات رسميا، استعدادا لتقديم الفيلم من خلال شركته ميلودي ستارز للآنتاج الفني".

وتابع،:"فوجئنا بوجود فيلم له نفس الاسم، وزادت المفاجأة بمعرفتنا أن ترخيصه صدر مؤخرا، كيف حدث هذا لا نعلم؟".

مكي أضاف ،:" الرشيدي قدم أمس الأربعاء شكوى رسمية بالمصنفات الفنية بخصوص اسم الفيلم، ومن قدم أولا للحصول على الموافقة الرسمية، يكون له حق الحفاظ على االاسم، على أن يقوم الطرف الأخر بالتعديل".

فيلم "التاروت"، يشارك في بطولته، سمية الخشاب، ورانيا يوسف، ناهد السباعي، ومحمد عز، ويحل كلا من أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، وكنزي رماح وسعيد يحيى، ضيوف شرف بالفيلم، والعمل من تصوير أسامة بركات إنتاج بلال صبري، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت.