"شريفة ماهر: الشيخ كشك كان أبويا وقالي سمعتك سبقاكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة شريفة ماهر إنها كانت على معرفة بالشيخ كشك، ودائمة الاتصال به، وذلك خلال ظهورها في حلقة من برنامج "تفاصيل" المعروض على قناة صدى البلد 2.

وحكت شريفة أنها بعد ارتدائها الحجاب، تواصلت مع الشيخ كشك عبر الهاتف، وطلبت أن تقابله، نافية أن يكون هو من تسبب في حجابها، قائلة "لأ أنا كلمته وقلتله عايزة أجي أعرفك، قالي انتي مين، قلتله أنا من حتة بتكرهها كره العما، معتقدش انك هتوافق أنا شريفة ماهر، قالي انتي سمعتك سبقاكي أنا سمعت إنك متدينة ومعروفة، وبقى أبويا بقى وأنا بعمل برج شريفة، قلتله هديك شقة عشان تبقى جانبي ورفض".

جدير بالذكر أن شريفة ماهر واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية أمام كبار نجوم العصر الذهبي للسينما، بينهم: إسماعيل ياسين، صلاح ذو الفقار، شكري سرحان، سعاد حسني، رشدي أباظة، فريد شوقي، نبيلة عبيد.