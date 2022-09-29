شريفة ماهر عن التبرع بالأعضاء: "لو حلال هعمل كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة شريفة ماهر إنها لن تستطيع إبداء رأيها في مسألة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، إلا بعد سؤال رجال الدين.

وتابعت في حوارها مع برنامج "تفاصيل" المعروض على قناة صدى البلد 2: "مقدرش أقول، بس لو كانت حلال أنا هعمل كده"، وعن إعلان الفنانة إلهام شاهين تبرعها بعد وفاتها، قالت شريفة "إيه اللي خلاها تقول إنها هتتبرع بأعضاءها دي صغيرة لسه، هي سألت حد، لازم الواحد يسأل".

جدير بالذكر أن شريفة ماهر واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية أمام كبار نجوم العصر الذهبي للسينما، بينهم: إسماعيل ياسين، صلاح ذو الفقار، شكري سرحان، سعاد حسني، رشدي أباظة، فريد شوقي، نبيلة عبيد.