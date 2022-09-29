تورطت في الزواج من راقصة ونزلت مع زبيدة ثروت القبر.. أبرز تصريحات قيس عبدالفتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حل الفنان الكبير قيس عبدالفتاح، ضيفا على برنامج "الستات" بصحبة الإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية سهير جودة على شاشة النهار.

وخلال الحلقة صرح قيس عبدالفتاح عددا من التصريحات أبرزها:

_ تزوجت 5 مرات من بينهم راقصة لا أذكر اسمها تورطت في الزواج منها، وعشنا في شقة بميدان روكسي.

_ والدتي غضبت حينما تزوجت هذه الراقصة، ومحيي إسماعيل ذهب لوالدتي وقال: "ماتقلقيش يا طنط كمان شهر أو شهرين هيطلقها".

_ كنت تلميذ في معهد التمثيل وأحببت زميلة تكبرني بعام في قسم الديكور ورفضت الزواج مني، وبعد تخرجها ماتت وأخبرتني والدتها أنها كانت تحبني لكن لم توافق على الزواج منها بسبب إصابتها بمرض القلب.

_ إحدى زوجاتي كانت تصغرني بـ 30 عام.

_ عبدالحليم حافظ أحب مرة واحدة في حياته وهي السيدة "جيهان العلايلي" وأي واحدة ارتبط بها بعدها كانت مجرد إعجاب.

_ معجبة أحضرت معها فتاة صغيرة وقالت إن هذه الفتاة ابنتي وأنا لا أعلمها.

_ أحببت زبيدة ثروت وكانت ستحضر المأذون في الثالثة فجرا، ولم أتزوجها لأني كنت متزوج من مخرجة وقتها.

_ زبيدة ثروت تزوجت عمر ناجي بعد رفضي الزواج منها.. وانفصلا بعد 10 أيام

_ حينما ماتت زبيدة ثروت نزلت معها القبر.

_ تربطني لة قرابة بالنجم رشدي أباظة والنجم صلاح ذو الفقار.