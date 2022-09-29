شريفة ماهر عن أولادها: "واحد بيحب الفلوس قبل ربنا وبنتي مش بتكلمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضاف برنامج "تفاصيل" المعروض على قناة صدى البلد 2، الفنانة الكبيرة شريفة ماهر، وتحدثت عن ذكرياتها مع التمثيل ونجوم زمن الفن الجميل، كما تطرقت في الحوار لحياتها الشخصية ومشاكلها مع أولادها.

وقالت شريفة عن خلافاتها مع أولادها "بقول حسبي الله ونعم الوكيل، الفلوس بتجنن الناس، واحد منهم بيحب الفلوس قبل ربنا وأمه وأبوه وهو بيصلي، بتصلي تشوف أمك، بنتي مش بتكلمني بقالها سنة ونص وسنتين منها لله، عمرها ما كانت أحن، مع انها كانت عندي نور عيني ويمكن قبل نور عيني كمان هي جامدة، وبنتي الصغيرة هي اللي شالتني، الحمد لله ربنا ساترني أنا مش بتفرق معايا الفلوس".

جدير بالذكر أن شريفة ماهر واحدة من نجمات زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية أمام كبار نجوم العصر الذهبي للسينما، بينهم: إسماعيل ياسين، صلاح ذو الفقار، شكري سرحان، سعاد حسني، رشدي أباظة، فريد شوقي، نبيلة عبيد.