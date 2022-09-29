الليلة.. حفل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي الـ ١٢

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يختتم مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الـ ١٢ أعماله مساء اليوم على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي وذلك بإعلان الفائزين بجوائز مسابقات المهرجان ويتضمن حفل الختام تكريم عدد من الشخصيات الفنية ومنهم الفنانة بدرية طلبة، الفنان حجاج عبد العظيم، الفنان ياسر مجاهد، المخرج صبحي يوسف، الكاتب ماهر شريف..

ويقام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الـ ١٢ برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني في الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر والمهرجان بقيادة المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، ومديرا المهرجان الفنان أحمد سمير والفنان إسلام وسوف، ورئيس المهرجان الفنان إبراهيم الفرن

تقدم عروض الدورة ١٢ من المهرجان على مسارح (مكتبة الإسكندرية - ليسيه الحرية - مركز الحرية للإبداع - مركز الجزويت الثقافي - قصر ثقافة الأنفوشي)