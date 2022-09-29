"انتش واجري"|شاهد رقص النجوم و المشاهير.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصدر تريند "انتش واجري" مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شارك فيه عدد من المشاهير وأصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

انتش واجري

هي أغنية انتشرت على موقع الـ تيك توك ونشرها المغني محمد الريس على حسابه الرسمي بموقع يوتيوب، على نغمات أغنية مايكل جاكسون الشهيرة "كريمنال".

جاكسون المصري

قام أحد الشباب بغناء الأغنية وقدمه صديقه باسم "ويجز"، قائلا: "ويجز هيمثل وهيغني لمايكل جاكسون، وقام بغنائها دون موسيقى بطريقة كوميدية على "سطوح" أحد المنازل.

مشاهير الفن يشاركون في التريند

شارك عدد من نجوم الفن في التريند المنتشر "دون موسيقى" ونشر عدد منهم عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين النجوم الذين شاركوا في التريند النجمة سوسن بدر، كما نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو من كواليس مسلسل "وش الريح" وظهرت ترقص على التريند بصحبة كل من الفنان إياد نصار، والفنانة هدى المفتي، وظهر في أول الفيديو المخرج أحمد خالد موسى.

كما شارك في التريند مغني المهرجانات حمو بيكا، والفنانة مايان السيد، بالإضافة لعدد من الشباب ومشاهير التيك توك ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.