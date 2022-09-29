تكريم خيري بشارة كرئيس لجنة تحكيم مهرجان الأردن الدولي للأفلام

محمد اسماعيل - القاهرة - أقيم مساء أمس حفل افتتاح مهرجان الأردن الدولي للأفلام بدورته العاشرة، وحضر الحفل نخبة من نجوم الفن والسينما في الوطن العربي، إذ كرمت إدارة المهرجان عدد من نجوم الأردن الراحلين وهم نبيل المشيني، داوود جلال، وهشام هنيدي، وتسلم الكريمات أبنائهم.

كما تم تكريم ضيوف شرف المهرجان وهو النجوم جواد الشكرجي، وآلاء نجم، إضافة إلى تكريم لجنة التحكيم والتي يرأسها المخرج الكبير خيري بشارة، والذي حصل على تكريم من إدارة المهرجان بجائزة "بيترا" وبرفقته د.على الربيعات وعامر غرايبة.

وعرض خلال اليوم الأول ٥ أفلام من الأعمال المشاركة في المسابقة الرسمية، جاءت على النحو التالي : الدفينة (الأردن)، خط في دائرة (مصر)، علاقات، القلب (روسيا)، ايميليا(أسبانيا)، عندما كنت صغيرا كنت تمشي أينما تريد (بولندا).

ويواصل المهرجان فاعلياته التي تستمر حتى يوم ٢ أكتوبر، إذ تواصل لجنة التحكيم برئاسة المخرج خيري بشارة مشاهدة الأعمال المشاركة، تمهيدا للاختيار من بينها للفوز بجوائز المهرجان، ويشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الأردن الدولي للأفلام ١٥ فيلم ضمن المسابقة الرسمية، فيما يعرض ١٢ فيلم خارج المسابقة.