أول تعليق لنقابة المهن التمثيلية على اعتذار فكري صادق عن الإساءة لسعيد صالح "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قدم الفنان فكري صادق، خلال الأيام الماضية، اعتذارات عديدة عن التصريحات التي أدلى بها وحملت إساءة للفنان الراحل سعيد صالح، وذلك عقب قرار نقابة المهن التمثيلية بإحالته للتحقيق.

الفنان أشرف طلبة "سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على الاعتذارات التي قدمها الفنان فكري صادق، وقال ،:" ليس من الوارد أن تؤثر على قرار إحالته للتحقيق، هناك جلسة قادمة وعلى أساسها يتم النظر في كل ماحدث، والاعتذارات، ولا يستطيع أحد التنبؤ حاليا بأي شيء يخص ذلك".

وتابع:"موعد جلسة التحقيق، لم يتم تحديده بعد".

الفنان فكرى صادق، خلال لقائه مع الإعلامية آيات أباظة في برنامج "مساء الفن" عبر قناة “نايل لايف”، تحدث عن سر الخلاف بينه وبين الفنان الراحل سعيد صالح، قائلا : "أنا جالي دور في فيلم (سلام يا صاحبي) وجالي الاسكريبت وفجأة التصوير اتأجل، وبالصدفة بعدها قابلت نادر جلال صدفة لقيته بيقولي حمدالله على السلامة وإنهم قالوا له إني اشتغلت مدير استوديو في عمان، قلتله لأ دي مش شغلتي، وبعدها جاب مدير الإنتاج مسح بكرامته الأرض”.

وأضاف: “أنا عرفت بعدها إن سعيد صالح هو اللي قالهم مشوا فكري وهاتوا محمد متولي، ويمكن عشان كده أنا حاسس بشرخ جوايا، إحنا كان بيننا مشكلة كبيرة قبلها بس مش عاوز أتكلم فيها خلاص الله يرحمه”.

فكري صادق، تابع "الموضوع بقى في النقابة، وأنا بوضح أن فيه صحفي استفزني، أنا قدمت اعتذار لهند بنت سعيد صالح، وقولتلها انتي بنتي وأنا حضرت ولادتك وكنت صديق لأبوكي، ولكن الصحفي استفزني بشكل بايخ، وكانت زلة لسان".

حقك عليا يا هند

وظهر الفنان فكرى صادق، في مقطع فيديو عبر صفحة نجله مراد بموقع فيسبوك "قبل إغلاقها أمس الأربعاء"، وقدم اعتذاره إلى هند سعيد صالح، وقال :" لم أقصد إطلاقا الإساءة إلى والدك الفنان سعيد صالح، وانت عارفة إننا كنا أصدقاء، حقك عليا يا هند".