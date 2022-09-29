فنان شهير عن علاقته بزبيدة ثروت : ” حبينا بعض وكانت هتجيبلي المأذون الفجر .. ونزلت معاها القبر لما اتوفت “

كتب امير فتحي في الخميس 29 سبتمبر 2022 03:54 مساءً - تحدث الفنان قيس عبد الفتاح عن علاقته بالفنانة الراحلة زبيدة ثروت وقصة الحب التي جمعتهما خلال استضافته ببرنامج “الستات” المذاع عبر قناة النهار .

فأشار قيس عبد الفتاح إلى أن زبيدة ثروت كانت فنانة كبيرة ومثقفة للغاية إلى جانب جمالها مشيرا إلى أنه كان قد أطلق عليها إسم (زبدة) كدلع لها .

وقال “عبد الفتاح” عن علاقتهما : ” زبيدة كانت بتحبني وأنا كنت بحبها، وكانت هتجيبلي المأذون الساعة 3 الفجر في مرة ولكن متجوزناش وقتها لأني كنت متجوز مُخرجة في إذاعة الشرق الأوسط ” .

تابع : ” هي زعلت وراحت اتجوزت عمر ناجي، وعمر ناجي وقتها عمره ما كان بيجيلي البيت ولكن فوجئت إنه جالي في مرة بعد جوازهم بـ 10 أيام وقالي إنهم اتطلقوا ” .

وأضاف قيس عبد الفتاح : ” زبيدة كانت غيورة جداً بطريقة صعبة، ولكن حبيتها جداً ونزلت معاها القبر لما اتوفت ” .