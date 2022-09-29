شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ميلان الإيطالي يواجه أزمة فى تجديد تعاقده قد تعجل من رحيله! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان الإيطالي قد يواجه أزمة حقيقية فى تجديد تعاقده مع المهاجم الشاب البرتغالي لياو، يأتي ذلك بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن اللاعب العديد من العروض من أندية أوروبية كبيرة داخل الدوري الإنجليزي.

وتناولت التقارير العرض الأخير الذي تقدمت به إدارة نادي ميلان، والبالغ 6 مليون يورو فى الموسم الواحد، الشئ الذي رفضه اللاعب، حيث يسعي النجم البرتغالي للحصول على 7 مليون يورو فى الموسم، الأمر الذي رفضه أيضًا الفريق الإيطالي.



غرامة لشبونة تصعب من بقاء اللاعب

ويعد العقد السنوي الذي يطلب أن يتقاضاه اللاعب ليست المشكلة الوحيدة التى تعرقل مفاوضات التجديد، بل أن الأزمة الحقيقية متمثلة فى الغرامة الموقعة على اللاعب سابقًا من نادي سبورتينج لشبونة، والذي تلزمه بسداد ما يتخطي من 15 مليون يورو.

وطلب اللاعب فى مفاوضاته مع ميلان أن يتم دفع قيمة الغرامة له بالكامل، الشئ الذي أثار حفيظة الفريق الإيطالي، والذي أصبح ملزم بدفع أكثر من 22 مليون يورو لضمان إستمرار اللاعب، متمثلة هذه القيمة فى غرامة اللاعب وعقده السنوي الجديد.



متي سينتهي عقد لياو مع ميلان؟

والجدير بالذكر أن عقد اللاعب سينتهي فى صيف 2024، أي أن اللاعب مستمر لمدة موسمين آخرين، ولكن رغبة مسئولي ميلان فى تجديد التعاقد مع اللاعب، يأتي بسبب بزوغ نجم اللاعب وتألقه، إضافة إلى كونه مطمع للعديد من الأندية الأوروبية الكبري.