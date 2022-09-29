شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل التعاقد من نافاس...نابولي يقترب من تجديد تعاقده مع ميريت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إيطالية أن نادي نابولي الإيطالي أقترب للوصول إلى صيغة إتفاق نهائية مع الحارس الإيطالي أليكس ميريت، يأتي ذلك فى الوقت الذي ينتهي تعاقد اللاعب مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، على أن يكون العقد الجديد مع الحارس ممتد لخمسة مواسم قادمة.

وأفادت التقارير أن ميريت يرحب بالتواجد داخل صفوف نادي الجنوب، بعد أن تم الإتفاق مع اللاعب فى الحصول على 1.5 مليون يورو فى الموسم الواحد، الشئ الذي رحب به فى الفترة الحالية، فى ظل سعادته ورغبته فى الإستمرار داخل الفريق الإيطالي.



أسباب تدفع نابولي لتجديد عقد الحارس

ويعد السبب الرئيسي وراء إقتراب تجديد التعاقد مع ميريت، هو فشل الفريق فى التعاقد مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس الفريق الباريسي، والذي كان على بعد خطوات قليلة من الإنتقال إلى فريق نادي نابولي فى الصيف الماضي قبل أن تتوقف الصفقة فى الساعات الأخيرة.



لماذا فشل نافاس فى الإنتقال إلى نابولي؟

وجاء فشل صفقة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بسبب بعض الخلافات بينه وبين باريس سان جيرمان، حيث فضل اللاعب على الإنتقال لصفوف نادي نابولي فى صفقة إنتقال حر، بعدما أنهي إتفاقه مع مسئولي الفريق الإيطالي حول عقده الجديد مع الفريق.

ورحب الفريق الباريسي بفسخ تعاقده مع الحارس، لا سيما أنه يتقاضي عقد سنوي ضخم، ولكن تصميم اللاعب الكبير فى الحصول على مكافأة الرحيل وإنهاء مسيرته مع الفريق أوقف الأمور تمامًا بشأن رحيله.