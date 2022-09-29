شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الكرة المعتزل أحمد بلال يشارك فى مسلسل "دوبامين" ويجسد دور رجل أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض أحمد بلال لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، تجربته الأول بالتمثيل خلال مسلسل "دوبامين" المكون من 15 حلقة، والمقرر انطلاق عرضه بعد غد السبت على قناة cbc الساعة 8 مساء، ويجسد بلال خلال أحداث العمل شخصية "فادى" رجل أعمال صديق محمد كيلانى، ويحاول الثنائى تكوين شراكة في مشروع.

مسلسل "دوبامين" بطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، بسنت شوقى، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وأحمد بلال، إسراء رخا، بسنت السبقى، وحليم بركات وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف محمد جلال، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، و إنتاج شركة ايمالاين أحمد بلال وإيمان أبو الدهب.



احمد بلال ومحمد كيلانى

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسى حول مخاطر السوشيال ميديا، حيث يرمز مصطلح "دوبامين" يرمز إلى هرمون السعادة، والأحداث تتناول المشاعر الإنسانية بشكل مختلف، من خلال مناقشة عالم السوشيال، ومدى تأثيرها على هذه المشاعر وتأثرها بها، وكيف أصبحت المشاعر تنشأ على تطبيقات إلكترونية وذلك في اطار تشويقى مثير..

ويسجل مسلسل "دوبامين" التجربة الثانية في الإنتاج لشركة شركة ايمالاين أحمد بلال وإيمان أبو الدهب، بعد تقديمها مسلسل "شوشيال" الذى عرض على قناة الحياة قبل شهر رمضان الماضى، وقام ببطولته أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، جيهان خليل، تامر فرج، عابد عنانى، إسلام حافظ، فرح الزاهد، ومطرب الراب شاهين، الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، تأليف محمد جلال، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.



احمد بلال مع المخرج رؤوف عبد العزيز ومحمد كيلانى



احمد بلال ومحمد كيلاني فى دوبامين