شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجريني يشارك فى مهرجان رالي المغرب بجوار فرنش مونتانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر الفنان عبد الفتاح الجريني اليوم إلى المغرب من أجل المشاركة في مهرجان رالي المغرب بمدينة أكادير والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من الفنانين المغاربة والعالميين.

ويشارك الجريني في الحفل الأول المقرر تنظيمه في مدينة أكادير كل من فرنش مونتانا، إلغراندي طوطو، وأمينوكس، مغني الراب دادا، والمغنية آية ناكامورا، ودادجو، وديجي فان وديدجي أيمون.

ويندرج رالي المغرب حفلاته الموسيقية في هذه الرؤية التي تعمل على تسليط الضوء ليس فقط على التراث الطبيعي والسياحي للمنطقة، ولكن أيضًا على ثرائها الثقافي والفني.

علي صعيد آخر يستعد الجريني لتصوير وطرح كليب جديد من ألبومه القادم المقرر طرحه قريباً مع شركة روتانا، حيث من المقرر أن يتم تصوير أغنية باللهجة المصرية خصوصا بعد نجاح كليبه الأخير "كذابة" والذي كان باللهجة المغربية.