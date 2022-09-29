شكرا لقرائتكم خبر عن سحب فيلم "الدعوة عامة" من السينمات بعد حصد مليون و660 ألف جنيه فى 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ ”الخليج 365” عن سحب فيلم الدعوة عامة لمحمد عبد الرحمن توتا من دور العرض السينمائية بعد مرور 6 أسابيع على طرحه، والتي حصد خلالها مليون و660 ألف جنيه.

الفيلم تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

وكان المخرج وائل فرج قد تحدث لتليفزيون السابع عن كواليس تصوير فيلم الدعوة عامة، قائلا:" كواليس العمل كانت لذيذة و التعامل مع الفنان أحمد الفيشاوى سهل والتجربة كويسة و أنا دخلت المجال كمساعد مخرج الأول واشتغلت مونتير لسنين وده فدنى في المونتاج بس أنا طول الوقت من جوايا مخرج".

وعن تعب توتا آخر أيام تصوير الفيلم، رد قائلا:" محمد عبد الرحمن اتقربنا لبعض خلال التصوير وعرفته و حبيته جدا وبقى أقرب ناس لقلبى، والمشكلة الصحية لما حصلت لتوتا كان عندى مشكلة أزاى الفيلم هيكمل و كان آخر يومين شغل أكشن ومجهود كبير وهيكون تعب عليه ووصلت لحلول واستكملنا الفيلم في يومين التصوير وكان لازم اتصرف عشان الفيلم يكمل".